Ospedale e disagi | petizione in vista - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Dopo le dichiarazioni del direttore sanitario, l'associazione PrometeOrvieto punta l'indice su Coletto e De ...Via Garibaldi è infatti un punto nevralgico per raggiungere uffici e scuole, e dunque isono veramente tanti. Il personale della polizia municipale sta cercando di ridurre al minimo gli ... Ospedale e disagi, petizione in vista Dopo il terremoto di oggi nelle Marche alcuni treni sono stati sospesi lungo la linea adriatica. Tutte le scuole chiuse in provincia di Ancona e Pesaro. Ospedali pienamente operativi. Erano le 7 e 7 d ...Alle 7:11 un terremoto di magnitudo 5.7, con epicentro Pesaro Urbino (Marche) ha scosso il Centro Italia. La stazione ferroviaria di Ancona è stata colpita dai detriti in più punti ...