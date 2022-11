J R R Tolkien è la celebrità morta ad aver guadagnato di più nel 2022

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 9 novembre 2022) J.R.R.è laaddi più nel corso del. Forbes ha stilato la classifica delledecedute che hannodi più nel corso dell’anno, scegliendo tra 13 personaggi dello spettacolo, artisti e atleti. A risultare in testa è stato il creatore del franchise della Terra di Mezzo. Lo scrittore de Il Signore degli Anelli ha anche superatoquali John Lennon e Kobe Bryant. Secondo quanto riportato da CBR, la società svedese di videogiochi e holding Embracer Group ha acquistato Middle Earth Enterprises, che comprende i diritti di proprietà intellettuale per film, videogiochi e merchandising, per 500 milioni di dollari. Dopo la chiusura dell’accordo, Embracer intende condividere ...