Giovanni Angiolini e Hanna Weig | scatta il bacio per strada | chi è la nuova fidanzata? FOTO

Tana per, di nuovo. Il chirurgo sardo ed ex concorrente del Grande Fratello finisce di nuovo al centro del gossip del Bel Paese. Dopo le parole infuocate che nelle scorse ore gli ha rifilato ...... la famiglia si riunisce a Cremona CHE FAMILY! Belen e Stefano De Martino, pranzo coi Rodriguez e poi fuga…, il terzo incomodo L'uomo in questione è, con ...Una (non troppo) piccola stoccata proprio all’ex moglie, che quest’estate ha avuto una breve relazione con il chirurgo sassarese Giovanni Angiolini: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, ...Tomaso Trussardi contro Giovanni Angiolini e il flirt con la ex moglie Michelle Hunziker: «Un uomo che si insinua con una donna sposata...» ...