Ferrari | ' Credo alle denunce | ma non demonizzate la ginnastica Chi soffre si faccia aiutare'

La Gazzetta dello Sport

Sempre oggi, la più famosa delle ginnaste italiane, l'argento olimpico dell'artistica Vanessa, ha rotto il silenzio per commentare sul proprio profilo Instagram la vicenda.... che vide protagonistie McLaren, con la Rossa vittima dell'operato del proprio ex ... Nonche nel 2022 sforeremo il tetto, anche perché stiamo incrementando le risorse umane nel nostro ... Ferrari: "Credo alle denunce, ma non demonizzate la ginnastica" La Ferrari è chiamata al riscatto in Brasile dopo la pesante batosta prestazionale ricevuta in Messico. La F1-75, chiaramente depotenziata due settimane fa dovrebbe tornare alle mappature normali a In ...Il pilota monegasco: Quando ho capio di aver perso il titolo Tante persone credono che questo momento sia il Gran Premio di Francia, invece per me è stato a Spa.