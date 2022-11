Empoli-Cremonese | probabili formazioni e in tv

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Imperativo categorico per i toscani è riprendersi subito dopo la sconfitta subita contro il Napoli per mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. I grigiorossi, dal canto loro, pur avendo fermato il Milan, hanno un disperato bisogno della prima vittoria per coltivare speranze di salvezza.-Crenonese si giocherà venerdì 11 novembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Castellani.: QUALI SARANNO LE? Qualche dubbio in attacco per Zanetti che potrebbe lanciare Lammers dal primo minuto in coppia con Satriano, supportati alle spalle da Baldanzi. Solo conferme, invece, per il centrocampo, dove ci sarà la solita cerniera composta da Haas, Marin e Bandinelli, ...

