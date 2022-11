Ecomondo | 3 imprese su 4 vogliono puntare sulla transizione ecologica

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 9 novembre 2022) RIMINI – Leitaliane stanno affrontando la sfida dellavista come un’opportunità per trasformare il proprio business in direzione green, anche se trovano in questo percorso ancora ostacoli, soprattutto la burocrazia (50%). L’attenzione delleverso laè significativa: il 45% presta un livello elevato di attenzione e un altro 41% un livello buono, solo un 14% ammette di non essere per niente attento. Tre aziende su quattro (il 76%) sono addirittura convinte che l’Italia dovrebbe essere fra i promotori dellaperché questa scelta metterebbe il Paese all’interno del gruppo avanzato delle economie mondiali. E’ quanto emerge dall’indagine “Leitaliane e ...