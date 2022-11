Cremonese-Milan | Alvini | “Punto che fa bene | abbiamo saputo soffrire”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Laporta a casa unsignificativo, che faall’ambiente.sporcato la partita del, sapendo anchein determinati momenti. Il merito va ai calciatori. È un pari importante che però non ci cambia più di tanto. Ildi oggi va valorizzato venerdì contro l’Empoli”. Queste le parole di Massimilianoai microfoni di Dazn al termine del pareggio tra. “Quando si prende un gruppo nuovo e si cerca far capire agli stranieri cosa voglia dire il campionato italiano e lottare per la salvezza, un percorso di adattamento ci vuole – spiega il tecnico grigiorosso – Alcuni punti lilasciati per strada, se penso alle partite di Firenze e Lecce. ...

Ilnon riesce a sfondare il muro della. Nella sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A, i rossoneri pareggiano 0 - 0 ...Stefano Pioli non nasconde la delusione per lo stop del suoallo Zini contro la. "Loro hanno giocato una partita difensiva - ha detto ai microfoni di Dazn - . Hanno coperto bene gli spazi. Ma noi potevamo fare di più. Nel secondo tempo abbiamo ...Il settimo punto in campionato della Cremonese arriva in casa contro il Milan. Il tecnico Massimiliano Alvini ha commentato così la gara ai microfoni di Dazn: "La Cremonese porta a casa un punto ...Il Milan pareggia a Cremona contro la Cremonese di Alvini e, complice la vittoria del Napoli sull'Empoli, i rossoneri campioni d'Italia sono a -8 dalla vetta della ...