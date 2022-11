Borse | Europa cauta guarda a Midterm e inflazione Usa Milano sale con Banco Bpm e Iveco

Milano apre in rialzo dello 0,10% unica mentre si attende l'esito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, dove i repubblicani sembrano sempre più vicini alla conquista del Congresso. In calo ...Per la prima volta in, dopo quattro giorni, leaprono la loro seduta in calo. Londra cede lo 0,29%, Parigi lo 0,25%, Francoforte lo 0,3%, Madrid lo 0,16%. Solo Milano si muove in rialzo dello 0,5 per cento. In ...L’attesa ondata “rossa” sul Congresso Usa non è arrivata. In Europa partenza positiva per Milano, intanto il Bitcoin torna sui minimi del 2021 dopo i problemi della piattaforma Ftx Solo Piazza Affari ...Borse europee contrastate in apertura. Su tutti i mercati - dall'Asia al Vecchio Continente - pesa l'incertezza dei risultati delle elezioni americane di Midterm. Ma Milano - dopo le prime battute neg ...