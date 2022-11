Bonus 150 euro | non serve autocertificazione per docenti e ATA | l’indennità in via automatica nello stipendio di novembre

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Via i dubbi sulla presentazione dell'per ricevere il150: il personale scolastico non deve produrre nessuna dichiarazione, l'indennità arriveràdiin via. In sede di discussione del Decreto aiuti Ter è stato approvato un emendamento che esclude da tale onere i dipendenti pubblici. L'articolo .

A novembre arriva ileuro per chi prende il reddito di cittadinanza Ma a novembre ci sarà un ulteriore aumento per il reddito di cittadinanza, in quanto verrà riconosciuto anche il......pratiche" il "servizio di acquisto di crediti d'imposta" legato al superbonus e agli altri... tra i 100 mila e imila euro. "Le banche affermano di aver esaurito la capacità fiscale, ma Poste,...Quando sarà pagato il bonus 200 euro a novembre - ECCO LA GUIDA ... l'indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro. I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre: * ...Reddito di cittadinanza, in arrivo l’assegno unico (compreso di arretrati) più il bonus 150 euro. L’Inps ha ufficializzato le date per il pagamento dell’assegno unico, svelando anche le tempistiche ...