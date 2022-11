Bambini neri fanno troppa confusione | i vicini lanciano bucce di banana contro la porta dell’abitazione

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Bestie, animali, zingari”: così isi rivolgevano ai figli di una famiglia italo-africana di Pesaro, lamentandosi del rumore che ifacevano nell’appartamento. Litigi continui e situazioni spiacevoli che sono sfociati in insulti razzisti. La madre, una donna marchigiana sposata con un uomo del Senegal residente a Montelabbate, ha denunciato di aver trovato davanti alladi casa alcunedi. Sotto accusa la coppia che abita al piano di sotto, un uomo di Caserta e la compagna originaria della Polonia, che già in passato si erano lamentati degli schiamazzi. Secondo quanto riIl Resto del Carlino, la donna avrebbe deciso di denunciare i. Sarebbe stata lanciata anche carta igienica verso l’appartamento. Una situazione che ha ...

