(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Ho parlato con Cuadrado che nelle ultime partite era un pò nervoso e abbiamoinsieme dilache è più sereno. Anche Alex Sandro è d’accordo”. Massimilianocosì lenello spogliatoio della. Il brasiliano è il nuovoscelto dal tecnico, almeno per le ultime due partite di campionato prima della pausa per il Mondiale: contro il Verona e poi domenica contro la Lazio. E cosa succede a Leonardo Bonucci?spiega: “Bonucci quando gioca resta ildella”. Ma dentro quel “quando gioca” c’è un mondo: il difensore non è più un titolare, la difesa a tre con Bremer centrale (e cone ...

Il Fatto Quotidiano

Parole buone per spronarlo a fare ancora meglio, visto chenon ha mai nascosto la sua passione per Fagioli. "Vederlo giocare a calcio è un piacere perché conosce il calcio - disse il tecnico ...Esattamente un anno fa la fine della storia tra Ambra Angiolini e Massimilianoha tenuto banco sulle cronache rosa ma, a 12 mesi dalla fine del rapporto la Angiolini sembra più che pronta a ... Allegri riscrive le gerarchie nella Juventus: “Ho deciso di dare la fascia di capitano a Danilo” TORINO. Il primo gol non si scorda mai, figurarsi se lascia un’impronta storica nella Juventus. Nicolò Fagioli ha fatto centro due volte con la prodezza di Lecce che ha rievocato le magie di Alessandr ...Il tecnico prova a ricompattare il gruppo e punta su alcuni aspetti per risollevare il morale. Il calendario prima della sosta mondiale non aiuta ma Max ha le idee chiare ...