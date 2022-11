Al via la nuova edizione di ‘Te voglio bene assaje’

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Cinque spettacoli per cinque modi di dire e fare teatro di tradizione. L’2022/2023 della rassegna teatrale “Teassaje” in programma al Teatro delle Arti a Salerno punta sui titoli che hanno fatto la storia di un modo di interpretare che non ha mai perso il suo appeal. La direzione artistica è di Serena Stella. S’inizia venerdì 11 novembre 2022, alle ore 21, con “Il sindaco del rione Sanità” tra le opere più amare della produzione drammaturgica di Eduardo De Filippo. La stagione continua il 9 dicembre con “Voce ‘e Notte” di Guido Cataldo su Edoardo Nicolardi, il geniale poeta napoletano del ‘900 ; il 20 gennaio, con “Pescatori” di Raffaele Viviani; il 24 febbraio con “È tornato papà” e la compagnia di Ugo Piastrella ed il 24 marzo con l’inedito “Il tesoro di don Gaetano”. E per ...

Adnkronos

Emilio è un grande improvvisatore e mi dà modo di giocare con lui in maniera sempree diversa ... PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Teatro ManzoniManzoni 42, Milano cassa@teatromanzoni.it Tel. ...... intende(va) sostenere un programma di riforma economica per dare ilad una crescita ... Una dinamica tutt'altro cheper il Paese asiatico. A partire dagli anni Ottanta il Pakistan ha infatti ... Instagram, al via nuova procedura per verifica età: come funziona Giorgia Meloni, nuova presidente del Consiglio italiana, è stata alla Cop27 in Egitto dove ha ribadito l’impegno del nostro Paese sul fronte della lotta all’emergenza climatica. Verificherà di persona ...In partnership con Manifattura di Domodossola, che ne ha realizzato gli arredi e che col brand Athison ha creato vari prodotti in esclusiva, il Museo Bagatti Valsecchi di Via Gesù a Milano ha aperto i ...