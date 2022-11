(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 8 novembre 2022 –Dopo la ripartenza del turismo estivo, con 9 italiani su 10 andati in vacanza secondo un'indagine di Confcommercio, anche l'inverno si preannuncia un periodo promettente per il settore turistico. Per quanto riguarda le destinazioni, per l'inverno 2022 ancora una volta la protagonista sarà la montagna, ma non senza eccezioni, tra città d'arte e località di mare, soprattutto ad altre latitudini. Ovviamente, sulle scelte degli italiani pesano l'inflazione e i rincari generalizzati dei prezzi, dalle tariffe dei voli aerei ai costi per il soggiorno in hotel. Secondo Astoi, l'Associazione di Categoria dei Tour Operator aderente a Confindustria, a resistere è soprattutto il turismo invernale che si rivolge a una fascia di clientela medio-alta, altrimenti si cercano spesso dellepiù economiche o si riduce la durata della ...

Adnkronos

Che cosa sta succedendo, l'aumento dei prezzi. Dopo aver aspettato tanto a lungo per poter riprendere a viaggiare , molti italiani non potranno permetterselo per motivi economici. ...... influenza dei pianeti e del Coniglio d'Acqua Durante i mesidel 2023, lo Scorpione si ... Nuove conoscenze e storie d'amore per leattendono chi è libero da relazioni, ma non ... Vacanze invernali: ecco le mete più gettonate del momento Il termosifone portatile a basso consumo è la soluzione migliore per affrontare l'inverno del 2022. Scopriamo insieme perché.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...