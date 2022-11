Usa | parliamo con Mosca per evitare catastrofe nucleare

Agenzia ANSA

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha ribadito che la Casa Bianca tiene aperte le linee di comunicazione con Mosca per scongiurare la possibilità di una catastrofe nucleare. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esorta gli Stati Uniti a rimanere uniti, mentre aleggiano dubbi sul sostegno americano.