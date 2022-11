Uomini e Donne | triangolo chiuso | Ida ha scelto lui | petali e lacrime

Lavinia ha intrapreso il percorso come tronista di, premettendo di avere qualche difficoltà a vivere il mondo delle telecamere a causa dei suoi attacchi di panico. Il corteggiatore Alessio sembrava aver capito come prendere la bella ...... Oriana Marzoli non è stata accolta benissimo dalledella casa e in particolare da Antonella ... Ho legato di più con gliperchè sono più semplici", La Fiordelisi la stuzzica ma la Marzoli ...3' di lettura 07/11/2022 - Work in progress Rame13_Foto Giacomo De Angelis ROMA - Cinque artiste ridisegnano i muri di Roma in quelle strade dedicate da sempre ai grandi uomini della scienza. Rame13, ...A Uomini e Donne la situazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è sempre più delicata. A mettere a rischio il difficile equilibrio ...