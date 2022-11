Ugolini | «Il Napoli è una squadra che ha la forza di gestire i momenti di apparente difficoltà»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 novembre 2022) L’inviato di Sky, Massimo, ha commentato in collegamento col gli studi la vittoria delsull’Empoli al Maradona Il clima del pubblico «È un film che stiamo vedendo da qualche settimana, considerando che siamo alle 10 vittorie consecutive. Ci sarà il tuto esaurito anche per la prossima con l?udinese, un segnale del grande afflato tra i tifosi e la» Sulla gara contro l’Empoli «È stata una partita difficile, come contro il Lecce e lo Spezia, ma evidentemente questa è unache ha ladidi. Il pubblico è coinvolto in questo momento d’oro del. La domanda è che cosa succederà durante la sosta, ma l’impressione è che questa sosta possa servire ...