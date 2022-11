Perché bronzi scoperti a San Casciano cambiano la storia

Leggi su lucascialo

(Di martedì 8 novembre 2022) Sensazionale scoperta a Sandei Bagni, in provincia di Siena. Già definita la più importante dai tempi deidi Riace. Sono state infatti rinvenute 24 statue di bronzo (di cui 5 alte oltre un metro), ex voto, cinquemila monete in oro, argento e bronzo ed altri oggetti, nel corso di uno scavo al L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.