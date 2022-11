“Non vogliamo una rottamazione ma una rivoluzione | è ora di azzerare i vertici” | parlano i giovani del Pd

Leggi su tpi

(Di martedì 8 novembre 2022) Lo sguardo attento di Enrico Berlinguer li fissa dalla parte opposta della stanza. Sotto la sua foto appesa alla parete c’è una targa che riporta una frase di Martin Luther King: “può darsi che non siate responsabili della situazione attuale ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla”. Attorno al tavolo messo al centro del bilocale del Circolo del Partito Democratico di Corso Garibaldi a Milano discutono animatamente sei ragazzi. Sembrano leoni in gabbia. Si chiamano Lorenzo, Anna, Marco, Laura, Carlotta e Michelangelo. Fanno parte deidemocratici della Lombardia in rotta con l’attuale dirigenza del Pd. Quando li incontriamo sono appena rientrati da una trasferta a Roma dove in circa seicento, da tutta Italia, hanno partecipato all’appuntamento “Coraggio Pd” che aveva un obiettivo ben preciso: riciclare il Partito Democratico, chiedere le dimissioni in ...