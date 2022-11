Lucifero | Angels caduto

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 novembre 2022) Spunto interessante dell’ultima puntata è stato ciò che è successo dopo il match tra Eric Young e Sami Callihan. Mi ha stupito vederlo in puntata settimanale, dato che per la caratura dei lottatori è un incontro da PPV. Serviva però per presentare i due nuovi componenti dei Violent By Design. Assolutamente a sorpresa. Uno è Big Kon, noto come Konnor in WWE. Non è un lottatore che mi fa impazzire, lo considero nella categoria che in termine tecnico si definisce “grand e gros, ciula e baloss”. Decisamente più interessante Alan, che fino settimana scorsa si presentava ad Impact come un face e invece ora è entrato nella fazione più cruenta. Questo suo turn mi interessa davvero tanto e sono curioso di vedere come lo svilupperanno. Ora però Sami Callihan deve sicuramente trovarsi degli alleati, perché già prima era in inferiorità numerica, mentre ora lo sarà ...