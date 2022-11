Iran | accuse di propaganda per 2 giornaliste imprigionate

Agenzia ANSA

Le due giornaliste iraniane Niloufar Hamedi e Elaheh Mohammadi, in carcere da un mese dopo avere coperto le proteste in corso in Iran per quotidiani riformisti, sono state accusate di "collusione per crimini contro la sicurezza nazionale" e "propaganda contro il sistema". Lo ha fatto sapere il portavoce della magistratura. La magistratura iraniana ha dichiarato martedì che più di 1.000 persone sono state finora incriminate per il loro coinvolgimento in «disordini» durante le proteste per la morte in custodia di Mahsa Amini.