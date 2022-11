(Di martedì 8 novembre 2022) Maestra. Lei, proprio lei, che per tanto tempo ha tenuto lo sguardo basso vergognandosi di qualcosa, temendo il giudizio degli altri, subendo la personalità dell'imponente papà e i rimpianti per aver ...

diventa l'ottava giocatrice diversa nelle ultime otto stagioni a conquistare le WTA Finals. Se paragoniamo la griglia delle top 10 di oggi con quella del dicembre 2021, vediamo che ...Eppure: a garantirsi la chance per il titolo alla fine sono Aryna Sabalenka e Caroline, che aveva avuto bisogno del tie break del terzo set per vincere lo spareggione con Daria Kasatikina. ... Garcia mette il cappello sulle Wta Finals Maestra. Lei, proprio lei, che per tanto tempo ha tenuto lo sguardo basso vergognandosi di qualcosa, temendo il giudizio degli altri, subendo la personalità dell'imponente papà e i rimpianti per aver ...Caroline Garcia chiude il suo 2022 alzando al "cielo" della Dickies Arena di Fort Worth il quarto titolo stagionale, il dodicesimo della carriera, dopo una prova praticamente inappuntabile. È lei la ...