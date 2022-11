Eicma | al padiglione 24 le forze dell' ordine

(Di martedì 8 novembre 2022) Milano, 8 nov. (Adnkronos) - L'edizione 2022 diinaugurata stamane accoglie nuovamente le. Al24 appassionati e operatori trovano gli stand di Marina Militare, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Polizia Stradale, Guarda di Finanza e Casa di Reclusione Opera Milano. Un'occasione privilegiata per conoscere da vicino le loro attività e il loro servizio.

EICMA

Dall'8 all'12 novembre Moto.it è presente ad(Stand B4022) con un ragguardevole spazio dall'iconico colore giallo, dove vengono mostrati i video e i contributi del MotoFestival ...Al via da domani, in Fiera Milano a Rho, la 79° edizione di, la più importante esposizione internazionale delle due ruote, alla quale partecipa anche la ...Nello spazio espositivo del... VENT a EICMA 2022 con il concept X-Rude Milano, 8 nov. Eicma 2022: grazie alla collaborazione strategica e al fondamentale supporto dell'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e all'internazional ...Milano, 8 nov. (Adnkronos) - L edizione 2022 di Eicma inaugurata stamane accoglie nuovamente le Forze dell Ordine. Al padiglione 24 appassionati e operatori trovano gli stand di Marina ...