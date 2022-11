Due vittime tra le macerie di una casa crollata nel Nuorese

(Di martedì 8 novembre 2022) AGI - È stata trovata morta sotto ledella suaMarilena Ibba, 55 anni, la donna che i soccorritori cercavano dopo il crollo seguito a un'esplosione provocata da una fuga di gas. Il corpo è stato individuato dai vigili del fuoco: era ancora nel letto. La deflagrazione ha scagliato parti della struttura anche a 50-60 metri di distanza. I soccorritori scavano per recuperare il marito della donnn e genero della coppia di anziani ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Nuoro e Sassari. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta. La posizione di Guglielmo 'Memo' Zedda, 59 anni, è stata segnalata dai cani e individuata grazie alle telecamere endoscopiche. Si dispera di trovarlo ancora vivo. Secondo una prima ipotesi, l'esplosione è stata provocata da una fuga di gas: laera collegata alla rete cittadina. I coniugi ...

... i giudici costituzionali potranno cavarsela con una nuova ordinanza interlocutoria, dopo le... dalla revisione critica della propria condotta criminosa alle iniziative a favore delle, fino ......presuntee coinvolgono il Papa emerito in quanto era arcivescovo di Monaco e Frisinga . All'epoca, quando il religioso è stato trasferito nella sua diocesi non avrebbe fatto niente. I...Quello di domani è il terzo dei quattro appuntamenti (i primi due - sempre al Conservatorio - hanno visto ... di legalità", che culminerà con l'esecuzione del "Requiem per le vittime della mafia" il ...per rispetto delle vittime. Le curve sono andate oltre quella che è stata un’inadempienza del Comune di Foggia, che non ha proclamato alcun lutto cittadino, almeno al momento, nonostante i due piloti ...