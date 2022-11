De Maggio | “Napoli in ritiro ad Antalya | ecco quando parte Su Baldanzi e Vicario…

(Di martedì 8 novembre 2022) Valter Desvela la data dinza delper ilin Turchia adValter De, direttore di Radio Kiss Kiss, si lascia andare ad importanti rivelazioni. Nel corso della trasmissione giornaliera di Radio Goal, il giornalista annuncia: “Da quello che so questa sera nell’Empoli ci saranno due osservati speciali per Cristiano Giuntoli. La squadra toscana è ricca di grandi talenti, anche in passato gli azzurri hanno preso diversi giocatori dagli azzurri di Corsi, gli ultimi su cui si è focalizzato il direttore sportivo, sonoe il portierone Vicario“. Deha poi proseguito: “Illi sta osservando da diverso tempo, quale occasione migliore, questa sera al Maradona per ...

AreaNapoli.it

Ilvanta sette precedenti con Pairetto arbitro giocate tutte in casa e terminate tutte con una vittoria: 182014 "- Verona: 5 - 1; 10 gennaio 2017 in Coppa Italia "- ...Al Mapei il successo della Roma manca dal 202018: 1 - 0. Da quel momento, tre pareggi, di ... Dai prevedibili ko contro Inter e Atalanta, a quelli con ile Empoli: nel mezzo il successo ... De Maggio: 'Napoli su Baldanzi e Vicario. Dal 27 novembre ritiro in Turchia' Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato della società azzurra, nel corso della trasmissione giornaliera di Radio Goal: "Da ...Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica durante 'Radio Goal' in cui ha parlato della tournèe invernale che far ...