Atalanta a Lecce col turnover | Gasp | “Zapata gioca | c’è anche Palomino”

Commenta per primo Sono 24 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per, gara della 14ª giornata della Serie A TIM 2022 - 2023 in programma mercoledì 9 novembre alle ore 18.30 allo stadio Ettore Giardiniero - Via del mare di: torna Palomino, c'...Gian Piero Gasperini, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro ilGian Piero Gasperini, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il. PALOMINO - "Palomino Siamo contenti, anche se bisogna aspettare ...Bergamo, 8 nov. Adnkronos) – "Proviamo a vincere tutte le partite. Voi continuate a dirmi secondo, terzo e quarto posto, ma non è la priorità in questo momento.Gian Piero Gasperini annuncia il turnover a Lecce per la sua Atalanta: "Muriel e Zappacosta sono ancora fuori, porto anche Palomino. In questo periodo ho visto crescere molti ragazzi: è ora di offrire ...