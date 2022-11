Vito Coppola conquista anche la versione inglese di Ballando con le Stelle

(Di lunedì 7 novembre 2022) Scegliendopercon leMilly Carlucci non aveva di certo sbagliato. Il ballerino che ha portato alla vittoria Arisa nella scorsa edizione del dance show standoil pubblico. Ricorderete tutti chedopo la sua unica stagione acon lee dopo l’amicizia speciale con Arisa annunciò emozionato che stava per accadere qualcosa. Con la benedizione di Milly accettò l’inall’importante programma Strictly Come Dancing, appunto ladi. Auguri e benedizioni ma la Carlucci attende il suo ritorno sperando che il prossimo anno torni alla base, ...

Dopo aver interpretato il principe Eric in Part of Your World ed aver ballato un bel tango con Fleur East ,nelle ultime due puntate di Strictly Come Dancing ha portato in scena un valzer e una bella coreografia montata sull'ultimo singolo di Beyoncé . Proprio la splendida esibizione sulle note ...Ma forse, non tutti ricordano che l'anno scorso ha anche partecipato a Ballando con le Stelle , strappando la vittoria insieme al suo partner di bello,. Arisa: "Rinuncio all'amore, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-82dee95-3d29-684f-2df0-2de93e7319d ...