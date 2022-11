“Un meraviglioso modo di incontrarsi” | tour nel 2023 per i Coma Cose | le date

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 7 novembre 2022) foto di Mattia GuoloROMA – I, ossia Fausto Lama e California, hanno pubblicato il nuovo album, “Undi salvarsi” (Asian Fake/ Epic Records Italy/ Sony Music Italy), disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica, e ora si preparano per ilche si terrà nella primavera dele si chiamerà “Undi”. Qui di seguito il calendario completo: 17 Marzo – PADOVA @ Hall 24 Marzo – BOLOGNA @ Estragon 29 Marzo – ROMA @ Atlantico 31 Marzo – NAPOLI @Casa della Musica 01 Aprile – MODUGNO (BARI) @ Ddemodé 03 Aprile – PARIGI @ Le Petit Bain 05 Aprile – LONDRA @ O2 Academy Islington 15 Aprile – VENARIA REALE (TO) @ Tea 19 Aprile – MILANO @ Fabrique L'articolo ...