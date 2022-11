Udinese | contro lo Spezia probabile forfait di Becao e Udogie

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’si prepara ad affrontare lonel turno infrasettimanale di Serie A e vuole tornare al successo dopo ben cinque turni. Oltre al lungodegente Adam Masina, con ogni probabilità mancheranno anche. A questo punto è difficile che vengano rischiati nell’ultimo turno prima della sosta, quindi diventa moltoun ritorno per entrambi nel 2023. Le buone notizie arrivano da Lovric, che potrebbe invece rientrare quantomeno a gara in corso. Possibile, quindi, una nuova maglia da titolare in mezzo al campo per Samardzic. Gli altri due in mediana dovrebbero essere Walace e Arslan, con quest’ultimo leggermente favorito su Makengo. Ehizibue e Pereyra agiranno sulle fasce, in difesa ci saranno di nuovo Perez, Bijol ed Ebosse. In avanti questa volta potrebbe toccare a Beto accanto ...

Il centrocampista del Monza si è rotto un perone nella partital'Hellas Verona. L'ennesimo infortunio in carriera. La tregua tra lui e l'infermeria era ...Gabriele Spangaro con Beto (), ...Una sconfitta pesanteuna nostra competitor, ma il calcio è così. A volte abbiamo vinto ... In altri tempi cinque sconfitte non dovevi farle, in match come quelli cone Roma in altri ...Alla vigilia del turno infrasettimanale contro l'Udinese, il tecnico aquilotto Luca Gotti commenta così il momento della sua squadra: "Veniamo da tre sconfitte consecutive, tre partite giocate bene, a ...Il capitano biancoceleste si è mostrato sereno, anche se non si è voluto sbilanciare sulle probabilità di giocare giovedì contro il Monza: «Non so se ci sarò» ha detto, prima di commentare anche il ...