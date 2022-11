Regione Lombardia cerca tutori volontari per minori stranieri non accompagnati

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2875 inon(Msna) presenti ad oggi in, secondaper accoglienza dopo la Sicilia, e arrivati nel nostro Paese con un passato spesso caratterizzato da sofferenza e traumi e senza genitori né altri adulti che possano occuparsi di loro. Attualmente isono 363 e ne servirebbero almeno altri 1500, secondo le stime del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dellache da alcuni mesi ha pubblicato un bando aperto per la selezione di cittadini disponibili ad assumere a titoloo e gratuito la tutela dinon. Inon ...

... modello virtuoso di ascolto delle associazioni di pazienti e caregiver anche in considerazione di quanto sancito dalla legge dellan.22 del 14 dicembre 2021, che nel modificare i ...La notizia della candidatura di Letizia Moratti alla presidenza dellaè una buona notizia. Perché può smuovere le acque paludose ed immobili di entrambi gli schieramenti, a destra come a sinistra. A ben vedere, la candidatura civica di Moratti non è ...MILANO - Sulle ultime norme del governo relative al reintegro del personale sanitario no vax, "avrei fatto scelte diverse". Lo ha detto l’assessore al ...(Teleborsa) - Riunire oltre 100 sigle associative nazionali e regionali per riflettere insieme sul tema della partecipazione ai tavoli istituzionali rilevanti per la definizione delle ...