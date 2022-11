Regionali | Calenda | ' non possiamo restare appesi a Pd | scelga tra riformismo o costola M5S'

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Sulla"abbiamo preso la decisione di appoggiare Letizia Moratti in Lombardia e Alessio D'Amato nel Lazio, perché sono persone capaci che hanno gestito bene la campagna vaccinale. La sanità rappresenta la gran parte del bilancio delle due regioni ed è per noi, insieme all'istruzione, il pilastro del welfare state. Qualcuno storcerà il naso perché la Moratti ha governato con il centro destra, qualcun altro ricorderà contrariato che D'Amato viene dalle file del Pci; a noi tutto ciò non interessa". Così Carlonella newsletter. "La missione politica e culturale di Azione e del Terzo Polo è la disarticolazione di un sistema politico che ha diviso popolari, liberali e riformisti collocandoli a destra e a sinistra e in ultimo sottomettendoli a partiti populisti (5S) e sovranisti (Lega e Fdi). Questa estremizzazione ...

Oppure sarà un problema die Renzi che dovranno spiegare come mai rompono il fronte dell'opposizione in Lombardia e, improvvisamente, sostengono chi hanno avversato fino a pochi giorni fa. A ...Ma è ora di rompere gli indugi e iniziare a lavorare', ha conclusosottolineando che in Lombardia il 'ticket Moratti - Cottarelli sarebbe perfetto'.Moratti tende una mano ai democratici, ma il Pd chiude definitivamente ad un sostegno all'ex vicepresidente della regione e guarda al M5S, che replica: "Andremo da soli". Lo spezzatino nel centrosinst ...Su Twitter, il leader di Azione rilancia i nomi dei candidati che il Terzo polo vuole sostenere: Moratti in Lombardia, D’Amato in Lazio ...