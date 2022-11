Ounas | «Col senno di poi non avrei mai firmato col Napoli»

(Di lunedì 7 novembre 2022) La Voix Du Nord dedica un approfondimento all’exAdam, ora in forza al Lille. L’esterno francese, intervistato, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni polemiche sulla sua esperienza in Italia. «Con ildi poi – assicura il franco-algerino – nonmaicolfatto la terza stagione a Bordeaux, o al massimo sarei andato alla Roma, che mi voleva anche dopo la partenza di Salah direzione Liverpool. Le scelte, nella carriera di un calciatore, sono importanti. Io andando alne ho fatta una infelice, e Crotone mi ha aprì gli occhi. Mia moglie mi ha chiese di svegliarmi. Oggi, con la mia famiglia, siamo felici di essere tornati in Francia e a Lille». Aveva chiesto informazioni su di lui anche il Marsiglia. ...

