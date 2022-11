Nazionale femminile | Bertolini | “Dobbiamo restare concentrate su obiettivo a lungo termine”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Ripartiamo dalla prestazione con il Brasile; abbiamo perso (0-1 in amichevole), ma abbiamo dimostrato tantissime cose positive contro una delle migliori squadre al mondo. Ripartiamo da lì, concentrandoci a migliorare gli aspetti offensivi. Ci servono entusiasmo e motivazione, non perdendo di vista il nostro“. Così Milenain conferenza stampa in vista del raduno della, attesa dai prossimi impegni amichevoli contro Austria (venerdì 11 novembre alle 17:30) e Irlanda del Nord (martedì 15 novembre alle 19:00 italiane). Sulla partita contro le austriache, il ct azzurro sottolinea: “È una squadra che mette in campo grande intensità fisica, e per questo sarà un impegno di alto livello. Abbiamo bisogno di essere sfidate sul piano ...