Mina Settembre | arriva lo spoiler sulla terza stagione | Lui non ci sarà

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ladisi farà: ecco tutte le anticipazioni e quando la rivedremo in tv. Ieri sera anche la secondadiè giunta al termine lasciando il pubblico a bocca aperta tra lieto fine e colpo di scena. Serena Rossi aveva già anticipato a inizioche questo secondo capitolo sarebbe stato risolutivo e infatti la situazione sentimentale della protagonista è stata risolta alla grande.ha scelto Domenico e insieme hanno annunciato a tutti il loro amore dopo mesi di tira e molla. Claudio ha deciso di fare un passo indietro e il matrimonio consi è concluso in modo pacifico regalando al pubblico un'emozione incredibile. Sul finale qualcosa è stato risolto ma ...

Ascolti tv di domenica 6 novembre 2022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "" contro " Il richiamo della foresta ". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 novembre 2022 Ecco i dati Auditel della prima serata prestando ...Foto Rai Lo abbiamo appena lasciato alle prese con la sua travagliata storia d'amore con, lo ritroviamo uomo coraggio. Stiamo parlando di Giuseppe Zeno . L'attore partenopeo, infatti, ...Le ultime due puntate della seconda stagione di Mina Settembre andate in onda su Rai 1 sono state viste da 5.076.000 spettatori, raggiungendo il 28,6% di share. Più del ...Dati auditel serata di ieri, domenica 6 novembre 2022: boom per la fiction con protagonista Serena Rossi Serata da incorniciare, per Rai1, quella di ieri, ...