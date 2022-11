Migranti | Bonelli dopo la visita sulla Geo Barents | “C’è un’infezione in corso non rilevata Situazione è drammatica | dovrebbe salire la stampa”

(Di lunedì 7 novembre 2022) “nave c’èmolto importante in. Il primo interrogativo come è stata fatta lamedica. Sarebbe verificabile se l’informazione potesse entrare nella nave per documentare ciò che avviene. Possiamo dire che laè davvero”. Lo ha detto Angelo, co-portavoce di Europa Verde,unanella nave Geodi Medici senza frontiere ferma al porto di Catania. “Sono molto scosso – aggiunge – nel vedere l’autobotte che sta rifornendo di acqua la nave perché dalle 22 di ieri le persone a bordo non possono andare in bagno, perché sono chiusi. Su questo faremo dei passi importanti anche presso organismi internazionali. Noi riteniamo che a bordo ci siano ancora dei ...

Agenzia ANSA

Dunque anche Msf si appresta alla bettaglia legale, cosi' come Sos Humanity che si è rivolta al Tar del Lazio e al Tribunale civile di Catania per il mancato sbarco di 35, Infezione ......in cui si dice al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con a bordo i 35... ha detto il co - portavoce di Europa verde, Angelo. La mail è stata notificata a Humanity 1, ... Migranti, Bonelli: "Infezione a bordo della Geo Barents non rilevata dai medici" - Italia Dem, Verdi e Sinistra italiana di corsa a Catania. Si schierano con le Ong e fanno il tifo per il capitano della Humanity 1. Nella speranza di raccattare un briciolo del consenso perduto ...Milano-Cortina, Malago': "Si e' perso del tempo, ora non possiamo sbagliare nulla" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...