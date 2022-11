Juventus-Inter 2-0 | Allegri | “La squadra corre tutta insieme”

, Inzaghi: "Una sconfitta che fa male" Il tempo dirà se la vittoria contro i nerazzurri sarà uno spartiacque nella stagione bianconera, intanto è ossigeno. Per contro ora manca l'aria ...Labatte l'2 - 0 nel posticipo serale della 13esima giornata della Serie A 2022 - 2023. I bianconeri si impongono con i gol di Rabiot e Fagioli. La formazione di Allegri sale a 25 punti in ...(Adnkronos) - La Juventus batte l'Inter 2-0 nel posticipo serale della 13esima giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri si impongono con i ...L'Inter di Inzaghi resuscita la Juve e si fa scavalcare in classifica. Non era semplice ma ci siamo riusciti. Era l'occasione per vincere in campionato una partita di sostanza, e' ...