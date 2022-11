Iran | Nasrin Gadheri è l’ennesima vittima del regime

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022) Inle proteste non si fermano anche se la polizia continua a reagire con violenza contro l? manifestant?. Al momento, secondo l’organizzazione Human Rights Activists News Agency, i morti sono più di 300 e le persone arrestate superano le 12.000. I numeri non hanno intimorito le manifestazioni e, in seguito alla morte diGhaderi, sono scoppiate nuove proteste. La morte di Ghaderi ha subito richiamato per affinità all’omicidio di Mahsa Amini. La donna di 35 anni è infatti deceduta sabato in seguito a percosse subite durante la manifestazione a Teheran di venerdì 4 novembre 2022. Arrivata in ospedale con ferite gravi alla testa, è deceduta dopo essere entrata in coma. La causa della morte è stata dichiarata essere una malattia o una intossicazione e persino il padre è stato spinto a dichiarare questa versione. Il corpo è stato ...