Impresa in un giorno

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non lasciamoci ingannare dall’espressione: “” non riguarda una modalità agevole di costituzione di un’nell’arco di una giornata. Si può piuttosto definire un “vademecum” di tutte le informazioni utili chi un’l’ha già costituita o ha intenzione di farlo, messo a disposizione dalle Camere di Commercio. Cerchiamo di capire meglio. : cos’è?inun.gov.it è un portale realizzato, come già anticipato, dalle Camere di Commercio, al fine di rendere più agevoli ed efficaci i rapporti tra imprese e PA. In esso vengono, infatti, pubblicate tutte le informazioni di competenza dello SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) in materia di norme e procedimenti amministrativi. nasce nell’ambito di un più generale processo di rinnovamento della PA che ha portato, dopo un iter legislativo ...