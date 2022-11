Ginnastica ritmica | Giovanni Malagò | “Mi devo scusare | chi ha sbagliato pagherà”

(Di lunedì 7 novembre 2022)ha espresso la propria opinione in merito alla delicata vicenda che ha coinvolto negli ultimi gironi il mondo dellaitaliana. Il Presidente del CONI si rivolge direttamente alle atlete parlando ai microfoni di ‘La Repubblica’. Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha affermato: “Da presidente del Coni mi, maanche invite a non fare di tutta l’erba un fascio. Chi ha, se lo ha fatto,. Bisogna capire, una volta accertati i casi, la reale dimensione del fenomeno”. Il 63enne nativo di Roma ha continuato dicendo: “Lapiù di altri sport ha nella questione del peso, uno dei suoi aspetti cruciali. Un certo grado di rigore e di ...

Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, chiede scusa alle atlete ed ex atlete dellain un'intervista a La Repubblica, dopo le denunce di violenze psicologiche. 'Da presidente ...Si è concluso il Campionato Italiano Individuale di Specialità Gold Junior e Senior diche si è svolto a Catania. Un successo su tutti i fronti: organizzativo, sportivo e turistico, visto che alla manifestazione hanno partecipato 300 ginnaste - provenienti da tutta ... Il papà di una ginnasta: "La nostra denuncia caduta nel vuoto" - Sport