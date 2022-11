GF Vip | la sorella di Nikita al fidanzato Valerio | Lasciala in pace

Fioccano le proposte di matrimonio per le coppie: guarda chi andrà a nozze Da Rodriguez - Moser a Seredova - Nasi passando per Codegoni - ...- vacanza in Trentino le ha dato l'anello e ladi ...... Edoardo Tavassi confessa: 'Soleil Sorge è il mio sogno erotico', la replica di Onestini fa impazzire il web Gf, l'ironia di Edoardo Tavassi: 'Inutile salutare miaGuendalina, sta sempre ...Dopo vari racconti di Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 7 ieri pomeriggio, Micol Incorvaia ha fatto coming out. Ha avuto il coraggio davanti a tutti di dire che lei potrebbe andare pacatamente ...Continua a far parlare di sé Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF VIP. E lo dimostra il fatto che è spesso la preferita dal pubblico. Nikita, che ha alle spalle un ...