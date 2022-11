Così Unicredit fa conoscere i vantaggi della finanza Esg

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ormai è noto che sul fronte delle competenze finanziarie il nostro Paese è il fanalino di coda nei confronti internazionali. Secondo l'indagine Iacofi condotta dalla Bankitalia a inizio 2017, l'Italia risultava al penultimo posto nel G20. In particolare, la quota di rispondenti con un livello adeguato di conoscenze economiche di base era di poco superiore al 30%, a fronte del 62%media Ocse. Un problema che deriva soprattutto dalla scarsa diffusionecultura finanziaria, al quale si può ovviare soltanto con la formazione. Va detto che l'educazione finanziaria è ritenuta cruciale da moltissime persone. Come emerge dal Rapporto Edufin 2022, l'89% degli italiani è favorevole alla sua introduzione come materia di insegnamento nelle scuole. Per questoda anni propone diversi percorsi di formazione rivolti a clienti e ...