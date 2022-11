CorSport | Kim non sbaglia un colpo | è uno dei volti copertina del Napoli rinnovato

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 novembre 2022) Kim incanta tutti, dentro e fuori dal campo, scrive il Corriere dello Sport. Dopo il balletto su Gangnam Style dei primi giorni al, il coreano ha stupito con il tipico gesto napoletano a mimare il “ma che vuoi?” sfoderato a Bergamo. Nonun, scrive il quotidiano sportivo. E’ uno deidel. Ha fatto completamente dimenticare il suo predecessore, Kalidou Koulibaly. Grazie alla sua allegria e alla sua potenza, alla precisione in campo ed alle sue prestazioni che oscillano tra il molto buono e l’impressionante, scrive il Corriere dello Sport. Tra l’altro, abita proprio nella casa che un tempo è stata occupata da Kalidou. “La squadra vola, in campionato e in Champions, e Minjae è uno deiin ...