Calcio | Marotta | ' Porto? Sorteggio sulla carta favorevole ma massimo rispetto'

(Di lunedì 7 novembre 2022) Milano, 7 nov. - (Adnkronos) - "E' unchepotrebbe essere, maper il. E' una quadra imprevedibile e giocheremo il ritorno da loro". Lo ha detto l'ad dell'Interintervenuto al Sport Industry Talk, organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera. Il dirigente nerazzurro è poi tornato sul ko di ieri sera all'Allianz Stadium: "Sconfitta meritata, prendiamo troppi gol in trasferta. Non guardo mai le statistiche ma in questo caso devono imporci riflessioni importanti. Abbiamo preso 19 gol, di cui 16 in trasferta con 4 sconfitte. Siamo l'Inter e non siamo abituati a questi numeri, serve un'analisi interna approfondita. Tante le sconfitte fuori casa, dobbiamo capire perché c'è questa differenza ...