Alessandra Celentano scaglia una frecciatina contro Raimondo Todaro | le parole

(Di lunedì 7 novembre 2022) La puntata del daytime di Amici 22 oggi ha vistotogliersi un bel sassolino dalla scarpail maestro. Infatti, nel momento della verifica di Samuel ha fatto presente un aneddoto dell’anno passato, che non l’ha mai lasciata indifferente e tra i due docenti è scoppiata la discussione senza esclusione di frecciatine.pungee lui nega La dimostrazione del compito di classico che doveva eseguire l’allievo Samuel è stata dimostrata dal ballerino professionista Michele Esposito, vincitore della categoria ballo dell’edizione passata di Amici. Una volta conclusa la coreografia, poco prima che il danzatore andasse via,...

Amici, Ramon Agnelli: il coming out Ramon: le accuse dinon molla Ramon Ramon Agnelli , allievo di Amici di Maria De Filippi, è omosessuale. Il coming out, però, è arrivato anni fa, quando ancora il talent di Canale 5 non era ...Belve ospiti martedì 8 e mercoledì 9 novembre 202 Chi entrerà nel salotto di Francesca Fagnani questa settimana La puntata di domani, martedì 8 novembre, vedrà protagonista. La ...Nelle ultime ore è finito al centro dell'attenzione del web il vecchio profilo Instagram di un concorrente di Amici. Si tratta di Ramon Agnelli, ballerino ...Nella puntata di Amici andata in onda domenica pomeriggio, l'allievo Ramon ha ricevuto una dura ramanzina dalla sua maestra Celentano ...