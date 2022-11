Sequestratore | Piantedosi fa impazzire Elly Schlein | la piddina insulta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Il Pd sguazza nel braccio di ferro tra governo e Ong, chiedendo a gran voce di fare sbarcare tutti, indiscriminatamente. La sinistra, insomma, come sempre piegata a un'Unione europea che sull'accoglienza continua a predicare senza mai offrire soluzioni e aiuti a chi, come l'Italia, è paese di primo approdo. Oggi, domenica 5 novembre, lo sbarco selettivo della Humanity 1, dunque la marcia verso il porto della Sea Barents. A bordo della prima ong è salito il neo-eletto Pd, Aboubakar Soumahoro. Ma ecco che a fargli eco ci pensa subito, deputata dem in odor di scalata alla segreteria e vice di Stefano Bonaccini in regione Emilia Romagna, la quale tuona su Twitter: "Quanto accade a Catania è inumano e illegale. Il soccorso si conclude con lo sbarco nel porto sicuro. Non si possono sequestrare le persone sulla nave. Allontanarle sarebbe ...