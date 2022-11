(Di domenica 6 novembre 2022) La Juniorsorride,tornano a casa. Questi i responsi del secondodell’Cupdi, le cui partite sono andate in scena questo weekend tra sfide combattute e colpi di scena. L’unico team italiano a compiere l’impresa è stato quindi quello brindisino che, dopo aver perso di una sola lunghezza la gara di andata contro l’Hapoel Ashdod (32-33), ha ribaltato magistralmente le sorti del proprio destino centrando una vittoria netta terminata con il risultato di 26-32, mandando in delirio la Palestra Zizzi. Termina invece la corsa di, le quali non sono riuscite a spuntarla nelle rispettive gare di ritorno cedendo il passo alla Dinamo Pancevo e Vojardina. La compagine ...

OA Sport

Nella palestra Zizzi ritmi intensi e bellanella prima frazione, che vede in avvio regnare l'equilibrio (6 - 6) al 10' per poi lasciare spazio ad una fase positiva per i padroni di casa che ......impegno interno contro gli israeliani dell'Hapoel Ashdod per il secondo Round della Ehf... si terranno entrambe in Puglia, un bel regalo per gli amanti dellalocale. La presentazione ... Pallamano, European Cup 2022: Fasano passa al terzo turno, Eliminate Conversano e Brixen Tutto ancora da decidere nel 2° turno della Ehf European Cup, dopo il successo di misura in Gara 1 per 32-33 dell’Hapoel Ashdod sulla Sidea Group Junior Fasano, che stasera in Gara 2 può ribaltare la ...Da giovedì 27 ottobre al 13 novembre tutti i tifosi avranno accesso all’universo ELEVEN SPORTS ad un prezzo unico e irripetibile.