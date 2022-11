Napoli | ricoverato al Santobono dopo partita di Rugby | Mauro muore a 12 anni

(Di domenica 6 novembre 2022) È morto all’età di 12, il bimboaldiaver accusato un malore mentre era in campo durante unaall’Alfredo Dell’Oste, in zona Pacevecchia a Benevento. Figlio di un commerciante beneventano, il piccolo si era sentito improvvisamente L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Mauro, giovane rugbista di 12 anni, è morto al Santobono. Era stato ricoverato dopo aver accusato un malore mentre era in campo durante una partita all'Alfredo Dell'Oste. Il bimbo era ricoverato all'Ospedale Santobono di Napoli, dopo aver avvertito un malore il 9 ottobre scorso durante un match sportivo. Era stato ricoverato a ottobre dopo essersi accasciato in campo senza aver subito alcun contatto. Il sindaco Mastella: «La morte è sempre terribile, ma quando tocca un bambino ci chiediamo perché»