Monza | Sensi si è fratturato il perone Stop di almeno due mesi

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 novembre 2022) Brutte notizie in casa. Stefanosi è fatto male di nuovo. Stavolta si èil. Resterà fuoridue, anche se il club, che ne ha dato notizia, non ha ufficializzato i tempi di recupero. Il centrocampista del, in prestito secco dall’Inter, si è fatto male alla fine del match della squadra brianzola contro il Verona. Colpito da dietro da un avversario, la gamba gli si è girata in modo anomalo.è rimasto a terra, urlando e poi ha iniziato a piangere. Nonostante l’arrivo della barella, i massaggiatori del club, con Andrea Petagna, lo hanno portato a spalle fuori dal campo, mentre il centrocampista continuava a piangere e urlare. Qualcuno gli ha premuto sulla gamba, racconta la Gazzetta dello Sport e lui ha ...