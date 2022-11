Mondiali | Davies ko | ma in Qatar sarà regolarmente in campo

Agenzia ANSA

Lo strappo muscolare rimediato nella parte posteriore della coscia destra sabato a Berlino contro l'Hertha, non precluderà al jolly del Bayern Monaco, Alphonso Davies, la partecipazione ai Mondiali in Qatar. Lo rende noto il club bavarese, in un comunicato. "Il Bayern dovrà fare a meno di Alphonso Davies per le ultime due partite di Bundesliga fino alla ...