Mina Settembre | Questa sera su Rai 1 il Finale di Stagione Mina perderà il lavoro?

Serie TV e Fiction Stasera in TV:2 , in onda dalle 21.25 su Rai 1 NCIS: Los Angeles e Bull , in onda dalle 21 su Rai 2 Young Sheldon , in onda dalle 21.15 su Italia 2 Grey's Anatomy , ...Serie TV e Fiction Stasera in TV:2 , in onda dalle 21.25 su Rai 1 NCIS: Los Angeles e Bull , in onda dalle 21 su Rai 2 Young Sheldon , in onda dalle 21.15 su Italia 2 Grey's Anatomy , ...Si conclude Stasera, alle 21.25 su Rai 1, la Seconda Stagione di Mina Settembre, la fiction con Serena Rossi ispirata ai libri di Maurizio De Giovanni. Ecco le Anticipazioni dell'Ultima Puntata.“Un passo per volta. Prima vediamo di cavarcela con questa”: con queste parole, a fine settembre scorso, Serena Rossi aveva parlato a Tv Sorrisi e Canzoni a proposito di Mina Settembre 3, ma ad oggi ...