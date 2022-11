Migranti | Mulé Fi | ' giusto negare porto a ong | su pace in piazza solo urlo afono'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 6 nob. (Adnkronos) - “E'ilalle navi Ong, perché sull'immigrazione è necessario dare una scossa all'Europa. Finché la questione sarà affrontata come un'emergenza nazionale, e non come un fenomeno strutturale che riguarda l'intera Ue, non ne usciremo”. Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio, in una lunga intervista all'Huffington post, sostenendo con convinzione la decisione dell'esecutivo. Il deputato azzurro spiega anche i motivi che l'hanno portato a porre alcuni distinguo su altri provvedimenti del governo, quali il divieto sui rave (“Decisione giusta per quelli illegali, ma le intercettazioni per un reato del genere sono abnormi, come sottolineato dagli stessi Tajani e Meloni”), il condono, poi escluso, delle multe agli ultra cinquantenni senza ...